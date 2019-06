Intel et Qualcomm partent en guerre contre le bannissement de Huawei

© Rad K / Shutterstock.com

Des rencontres organisées sous l'égide de la Semiconductor Industry Association

Le spectre de milliards de dollars de pertes pour Intel, Qualcomm et Xilinx

Source :TechRadar

Nous ne sommes pas dans la mansuétude béate et désintéressée, mais qu'importe, cette coalition en faveur depourrait bien contribuer à améliorer la situation pour le moins scabreuse du groupe de Ren Zhengfei outre-Atlantique. D'après les sources de, des cadres d'etauraient rencontré fin mai des représentants du Département américain du commerce afin de «», expliqueQuatre autres sources, toujours citées par l'agence de presse britannique, indiquent en outre queaurait lui aussi discuté du problème avec le département américain du commerce. Des rencontres que laa confirmé avoir arrangé.L'approche de l'association face au castend d'ailleurs vers le compromis. Si le groupe de lobbying estime que les équipements 5G dereprésentent bien un potentiel risque pour la sécurité intérieure des Etats-Unis, il indique aussi que les serveurs et smartphones commercialisés par Huawei. Selon l'association, ils représenteraient donc un risque bien plus modéré.Toutefois, les représentants du Département du commerce se veulent clairs :. Auprès de, précision a ainsi été faite que l'organe gouvernemental «», mais que ces discussions «».Comme évoqué plus haut, l'initiative conjointe d'et, vise avant tout à défendre leurs propres intérêts financiers. «», explique ainsi l'une des sources contactées, et citées, parDans son rapport, l'agence de presse estime notamment que, sur les 70 milliards de dollars dépensés par Huawei en composants sur l'année 2018,, dont Qualcomm, Intel et Micron Technology.Victime (parmi d'autres) de l'onde de choc générée par le bannissement de Huawei,et revoyait à la baisse ses prévisions pour le reste de l'année. Une situation que les trois firmes citées précédemment cherchent, dans une moindre mesure, à éviter. Un prompt retour de Huawei dans les affaires serait donc d'