La dégringolade continue : Panasonic aussi lâche Huawei

Crédits : Veja / Shutterstock.com

Une relation basée sur les composants électroniques

Lâché par Google, Huawei doit plancher sur un OS alternatif pour ses futurs smartphones. Crédits : Mykola Churpita / Shutterstock.com

Pour Steve Bannon, ex-directeur de campagne de Trump, Huawei représente une menace majeure pour le monde

Les jours se suivent et se ressemblent cruellement pour. Comme pour toutes les entreprises ayant récemment lâché le constructeur, une note a circulé au sein de, avertissant tous ses collaborateurs deavec le groupe chinois.», a déclaré le porte-parole de Panasonic à l'AFP.La véritable mesure de la décision prise par Panasonic demeure floue. Dans son communiqué, Joe Flynn, porte-parole de la marque japonaise, déclare que l'arrêt des transactions concerne «», sans plus de précisions.Comme dans le cas dequi, hier, faisait une annonce analogue du côté de la Grande-Bretagne, Panasonic est tenu d'appliquer les sanctions américaines. Des sanctions particulièrement dures, motivées par des suspicions d'espionnage par Huawei - vu comme un véritable cheval de Troie à la solde du pouvoir chinois par les États-Unis.Très occupé à véhiculer ses idées conservatrices en vue des élections européennes qui se tiendront ce week-end, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump,, a tout de même trouvé le temps d'accorder une interview au journal hongkongais South China Morning Post.Les propos de Bannon, relayés par Les Échos, accréditent la thèse de la chasse aux sorcières qu'ont entamée les États-Unis à l'encontre de Huawei qui, selon le pays, «». Et d'ajouter que la manœuvre actuellement en cours avait pour objectifl'entreprise chinoise.L'ex-conseiller va encore plus loin et déclare que Huawei ne représente que la partie émergée de la stratégie étasunienne. Selon lui, le pays vise àet veut «», rapporte le quotidien français.