Huawei va reverser des milliards de yuans de dividendes à ses actionnaires

Près de 3 milliards d'euros distribués en dividendes pour 2018

Huawei compte 80 000 actionnaires salariés

devrait faire le bonheur de ses actionnaires salariés prochainement en leur offrant une, comme le rapporte l'agence. Financièrement, cela représente un montant de plusieurs milliards de yuans destinés à récompenser et rebooster les troupes du géant chinois, sérieusement secoué par les États-Unis ces derniers mois, qui souhaitent écarter l'entreprise des réseaux 5G du monde entier.Pour l'année 2018, le dividende en espèces par action devrait passer de 1,02 yuan à 1,05 yuan par action, soit de. En février 2018, plus de 20,3 milliards d'actions Huawei seraient en circulation, ce qui correspondrait alors à un dividende en espèces total de. En 2017, la firme de Shenzhen avait distribué 2,21 milliards d'euros de dividendes, soit 35 % de moins qu'en 2018, selon un rapport du», note Zhou Zhanggui, un analyste indépendant de la société, qui précise par ailleurs que les bénéfices de la branche smartphones de la société devraient être supérieurs aux attentes. Si du côté de Huawei on regrette chaque jour l'ampleur du conflit qui l'oppose à Donald Trump et aux États-Unis, la crise ne semble pour l'instant pas avoir de conséquences néfastes sur la rentabilité et la santé financière de l'entreprise.Huawei en a par ailleurs profité pour rappeler que, ce qui est un concept unique pour une entreprise de cette taille. Le géant chinois est réputé pour sa culture du travail acharné. Tous ses employés sont appelés à travailler chaque samedi du mois (en échange d'une rémunération multipliée par deux ce jour-là), et les mutations lointaines sont fréquentes au sein de l'entreprise.Mais, un système dont la Chine a hérité des années 90, reste populaire et permet à Huawei de rester le plus grand employeur de personnes fraîchement diplômées issues des deux meilleures universités du pays. Des sources affirment même que les dividendes peuvent pour certains atteindre le montant du salaire annuel, voire plus.Cependant, un collaborateur Huawei ne peut envisager devenir actionnaire de l'entreprise que si cette dernière reconnaît trois années de bonnes performances en son sein. Le salarié doit également renoncer à ses congés payés. Chacun est ainsi libre d'agir en son âme et conscience.