Huawei se défend au Royaume-Uni et se dit ouverte à la supervision de l'UE

Huawei demande du temps au Royaume-Uni

La cybersécurité, plus un « problème technique » qu'idéologique, pour la firme chinoise

Malmenée depuis plusieurs mois sur fond d'espionnage potentiel pour le compte de Pékin,poursuit son opération séduction en Europe. Ou plutôt son opération reconquête. La société chinoise doit d'un côtéet répondre aux inquiétudes britanniques, et de l'autre,l'Union européenne de sa volonté de coopérer en toute transparence. Le but est connu de tous : prouver que Huawei ne menace en rien la sécurité nationale des États.En décembre dernier, BT Group, entreprise mère du principal opérateur britannique EE, avait confirmépour une grande partie du développement des réseaux 5G. Le National Cyber Security Center (NCSC) avait, pour sa part, émis des réserves sur les produits de Huawei, évoquant des « lacunes ». En réponse, la firme de Shenzhen s'était engagée à investir 2 milliards de dollars pour atténuer sa vulnérabilité en matière de piratage et d'espionnage.Aujourd'hui,pour se conformer aux exigences en matière de sécurité nationale. Ryan Ding, Président de la branche équipement de la société, a adressé une lettre à la Commission des sciences et des technologies de la Chambre des communes, dans laquelle il indique qu'il s'agit d'un «». Et le dirigeant d'espérer que le gouvernement britannique le comprenne, en rappelant qun'a été rapportée à ce jour.Il n'y a pas qu'avec les Britanniques que Huawei consent à faire d'importants efforts, puisque l'entreprise est. Abraham Liu, Représentant principal de Huawei auprès des institutions européennes, a indiqué jeudi à Bruxelles en marge du Nouvel An chinois que «», rapporte l'agence Reuters.», ajoute Liu qui, à l'instar de Ryan Ding, rappelle également que les appareils Huawei, passés à la fois dans les mains des opérateurs de télécoms et des régulateurs, n'ont pas causégraves à la cybersécurité.Face à la volonté des États-Unis de convaincre leurs alliés de, tout n'est pas noir pour la firme chinoise. En France, le Sénat a rejeté mercredi un amendement visant à renforcer les contrôles sur les équipements, tandis que l'Allemagne hésite encore et encourage la mise en place de normes de sécurité encore plus élevées.