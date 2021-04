Huawei va investir un milliard dans les voitures électriques et autonomes

Une nouvelle guerre se préparerait-elle dans le monde de la haute technologie appliquée à l’automobile ? Entre le projet Apple Car, l’annonce de Xiaomi et maintenant Huawei qui projette un investissement conséquent dans le développement des technologies automobiles lié à la voiture électrique et à la conduite autonome, les prochaines années vont être riches en évolution et en changement.

Si l’industrie automobile a longtemps été jugée comme étant vieillissante et qu’il était impossible de déloger les piliers du milieu, en place depuis de nombreuses décennies, l’heure est au changement.

Ce changement a été initié par Tesla il y a une dizaine d’années maintenant. Son succès et les questions sur le climat incitent de nombreuses grandes entreprises technologiques à s’engouffrer dans la brèche. La niche de la voiture électrique devient peu à peu la règle.