Xiaomi : la Mi Car sera "une berline ou un SUV" entre 15 000 et 45 000 dollars (oui, c'est précis)

Après le stream, Lei Jun a lancé quelques sondages sur le réseau social Weibo pour obtenir des informations sur les désirs des utilisateurs quant à la Mi Car.

L'utilité de ce sondage peut être remise en question : les sondés ont évidemment voté sur la fourchette de prix la plus basse quant au tarif qu'ils attendent pour le véhicule, et sans surprise, les berlines et SUV sont plus populaires que les voitures de sport ou les camping-car.

Lei Jun a également demandé si Xiaomi devait créer une nouvelle marque pour sa division automobile ou reprendre le nom et le logo de Xiaomi. Environ les 2/3 des répondants ont affiché leur préférence pour la conservation du branding Xiaomi.