S'il parvient à racheter HP, Xerox s'attend à une augmentation de ses revenus d'1,5 milliard de dollars

Un plan sur trois ans

Xerox argumente donc sur le potentiel du partenariat tandis qu'HP, qui a rejeté l'offre le mois dernier , a précisé rester ouverte à la négociation.Cette éventuelle augmentation a été avancée par Xerox lors prise de parole faite ce lundi par le fabricant d'imprimantes. Selon lui, si son offre de 33,5 milliards de dollars aboutit, le groupe nouvellement créé observerait une augmentation de son chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard de dollars.Ce montant serait atteint grâce à une feuille de route sur trois ans, où 540 à 750 millions de dollars seraient obtenus par la vente de produits complémentaires aux clients déjà acquis d'HP et de Xerox. Entre 300 et 400 millions de dollars proviendraient des services et logiciels de Xerox, et entre 150 et 300 millions de dollars résulteraient d'options de location de Xerox auprès des clients d'HP. Entre 50 et 100 millions de dollars proviendraient d'une meilleure efficacité de production et de distribution.Lors de sa prise de parole, John Visentin, le directeur exécutif de Xerox, a déclaré que «». D'après, le plan formulé par Xerox doit être proposé cette semaine aux actionnaires d'HP.