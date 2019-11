HP rejette l'offre de rachat de Xerox

© Pixabay

Rapprochement de deux enseignes à la peine

Source : Engadget

Le communiqué d'HP laisse entendre que Xerox avait revu son offre à la hausse, puisqu'il mentionne une proposition à 33,5 milliards de dollars.On peut y lire : «». HP n'est donc pas hostile à un rachat, à condition que celui-ci ait du sens.Pour autant, tout ne va pour le mieux non plus pour le constructeur informatique, qui a annoncé vouloir supprimer entre 7 000 et 9 000 postes sur trois ans . Un plan qualifié par la direction «».D'après, l'offre pourrait apporter des solutions. Elle aurait été motivée par Carl Icahn, un investisseur ayant récemment placé 1,2 milliard de dollars chez HP et possédant 10,6% des actions de Xerox. Selon lui, un rapprochement des activités de Xerox et d'HP permettrait un développement dans le secteur de l'imprimerie.