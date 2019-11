Droit voisin : des éditeurs de presse français portent plainte

L'AGIP, le SEPM et l'AFP déposent plainte contre Google

Lire aussi :

Droit voisin : 25 des 30 plus gros sites français ont accepté les conditions de Google Actualités

Google dit vouloir aider au mieux les internautes

Lire aussi :

Des centaines de journalistes publient une tribune pour dénoncer l'hégémonie de Google



Source : 01nets

C'est visiblement devant l'Autorité de la concurrence que Google va devoir se justifier puisque le géant américain est attaqué par la presse française, et plus particulièrement par trois organismes de presse.Depuis le 15 novembre, trois plaintes ont été déposées à l'encontre de Google. L'AGIP représente aujourd'hui un total de 305 titres de presse, à l'échelle nationale et locale, et l'alliance a été le premier organisme à déposer plainte contre Google et son application du droit voisin. Le même jour, le SEPM, le syndicat des éditeurs de la presse magazine, a lui aussi suivi le mouvement, avant d'être rejoint ce mardi par l'AFP.Les trois organismes ont décidé de dénoncer la méthode adoptée par Google pour contourner les règles du droit voisin . En effet, le moteur de recherche refuse de rémunérer les éditeurs de presse pour les extraits référencés, jusque-là donc gratuitement, dans ses résultats. Leurs articles complets sont donc dévalorisés et cela met en péril les sites qui voient leur nombre de visite diminuer. Via ces plaintes, ce qui est dénoncé, c'est donc le comportement de Google qui abuse de sa position.Malgré les revendications des différents organismes de presse et ces multiples plaintes, Google ne démord pas et précise «».Voilà qui confirme donc que le géant américain ne souhaite pas céder. Mais c'est désormais l'Autorité de la concurrence qui va se charger du dossier. Une chose est sûre : ce n'est pas la première fois que des organismes de presse se penchent sur ce que leur fait subir Google.En 2005 déjà, l'AFP avait porté plainte en France et aux États-Unis car le moteur de recherche violait les règles de copyright. Cela avant qu'un accord soit trouvé entre les deux parties. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un accord ne prenant plus en otage la presse soit trouvé cette fois-ci aussi.