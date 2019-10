Droit voisin : 25 des 30 plus gros sites français ont déjà accepté les conditions de Google Actu

Un droit voisin contourné par Google



Les éditeurs s'estiment pris en otage et dénoncent un chantage à l'audience



Source : Le Journal du Net

La position de Google concernant l'adoption du droit voisin a suscité la polémique ces dernières semaines. Le moteur de recherche, ne souhaitant pas rémunérer les éditeurs de presse pour la reprise d'une partie de leur contenu dans Google Actualités, a décidé de supprimer par défaut la vignette et les quelques lignes de présentation des articles.Les médias peuvent toujours bénéficier de cette mise en valeur de leur contenu, mais sans contrepartie financière. Cette décision a été vue comme un chantage de la part de Google, qui sait très bien que les médias refusant de se plier à ses règles vont perdre une large partie de leur audience en ligne.Malgré les protestations jusqu'au plus haut niveau de l'Etat , Google n'entend pas faire machine arrière et le Journal du Net nous apprend aujourd'hui que les grands groupes de presse sont déjà prêts à être repris par le moteur de recherche à partir du 24 octobre, date d'entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin.Selon nos confrères, qui ont analysé les 30 plus gros sites d'actualité français, 26 ont déjà intégré les nouvelles balises meta dans le code de leur site, qui autorisent Google à reprendre une petite partie de l'article et à la mettre en forme pour un affichage dans son agrégateur d'actualités.Les différents éditeurs ont hésité quelques jours avant d'opérer la mise à jour, mais ont finalement décidé de se plier aux conditions de Google pour ne pas impacter leur audience quotidienne. «» explique Francis Gaunand, Président de Publihebdos qui édite le site actu.fr.», renchérit un éditeur qui souhaite rester anonyme. La presse française veut néanmoins porter l'affaire devant la justice et réfléchit à une action à la fois en France et devant la juridiction européenne.