Google collecte les données médicales de millions d'Américains pour un projet de recherche

Une collecte légale et encadrée par la législation américaine



Des outils d'IA destinés à anticiper les besoins de chaque patient



C'est le Wall Street Journal qui a révélé dans ses colonnes que Google collectait et utilisait les données médicales de millions de citoyens américains pour l'élaboration de ses projets d'étude, sans que ces derniers ainsi que leurs médecins n'en soient informés.Ces informations très personnelles correspondent à «» selon le quotidien. Des douzaines d'employés de Google auraient eu accès à ces données, ainsi qu'aux noms et aux dates de naissance des patients.Interrogée sur le sujet, Google se déclare surprise par ces révélations. En effet, si la pratique est à la limite de la moralité, elle est parfaitement légale. La Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), une loi fédérale datant de 1996, permet aux organisations de santé de partager leurs informations avec leurs partenaires «» et ce sans l'aval des patients concernés.Le moteur de recherche a conclu pour cela un partenariat avec Ascension, une compagnie privée d'assurance basée à St Louis, pour récupérer ces données.Cette entreprise, qui se décrit comme «», publie les données qu'elle récolte auprès de ces patients sur les serveurs de Google Cloud. Google utilise ensuite ces informations pour développer le « Projet Nightingale », une solution logicielle destinée à personnaliser les soins aux patients.Dans un article, publié à la suite de l'enquête du Wall Street Journal, Ascension explique que l'objectif de cette association entre les deux entreprises est «».Les relevés de santé et les résultats cliniques servent à nourrir le système d'apprentissage automatique et à améliorer la pertinence des services qui seront proposés par le dispositif. L'objectif est «». Google a développé pour Ascension, dans le cadre du « Projet Nightingale », le service en ligne Patient Search, un outil proposant des suggestions personnalisés selon les pathologies développées par chaque patient.L'entreprise californienne a depuis longtemps un pied dans l'univers de la santé. Elle a déjà en 2017 conclu un accord avec le centre médical de l'Université de Chicago pour là encore développer des solutions d'intelligence artificielle à destination des hôpitaux qui permettent de prévoir les soins dont aura besoin un patient et de prévenir d'éventuelles complications.Dans un post de blog, Google prend le soin de préciser que ces données sensibles ne sont utilisées que dans le cadre du développement de « Projet Nightingale » et «», pour par exemple affiner le profil publicitaire de ses utilisateurs.