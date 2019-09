DNS-over-HTTPS, Google sous le coup d'une enquête antitrust

Un nouveau standard qui pose question

Le Congrès américain reste vigilant concernant la question de l'utilisation des données personnelles

Source : CNET

Dans les faits, le protocole internet DoH (DNS-over-HTTPS) est une avancée pour la sécurité des internautes. Ce nouveau standard permet de crypter les requêtes envoyées vers les sites web, ce qui complique la tâche des hackers et Google compte l'expérimenter dans son navigateur dès la fin de mois d'octobre de cette année.La conséquence de ce nouveau protocole est que les opérateurs DNS n'ont également plus accès aux données de navigation. Ils ne pourront à l'avenir plus savoir quels sont les sites les plus consultés et établir des statistiques indispensables aux éditeurs web comme aux annonceurs.C'est ce point que le Congrès américain souhaite éclaircir. Les enquêteurs de la Commission judiciaire de la Chambre des représentants ont adressé en date du 13 septembre un courrier demandant au moteur de recherche de préciser ses ambitions «» du protocole DoH.», a répondu un porte-parole de Google à ces accusations.En effet, les connexions sécurisées sont redirigées vers les résolveurs DNS compatibles DoH des différents fournisseurs. Toutefois seuls quelques acteurs sont prêts à traiter les requêtes DoH, et la crainte est, qu'à terme, Google centralise sur son service la majeure partie des connexions.En outre, le Congrès est particulièrement vigilant à l'utilisation par les GAFAM des données personnelles qu'ils recueillent via leurs technologies depuis le scandale Cambridge Analytica au début de l'année 2018.