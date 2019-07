Google aurait trouvé le successeur de Google+ : Shoelace, une app de rencontres de proximité

(Crédits : Capture écran Shoelace, par Alexandre Boero pour Clubic.com)

Shoelace, qu'est-ce que c'est ?

Pas un Tinder bis

Disponible qu'à New York pour le moment

Source : Engadget

Après l'arrêt de Google+ le 2 avril dernier , qui ne manque sans doute pas à grand monde,cherche à sortir de son chapeau magique un réseau social de référence. La firme de Moutain View, qui ne compte pas faire une croix sur l'un des rares pans du numérique où elle n'arrive pas à s'imposer, est en train de développer, une appli qui dispose déjà de son propre site internet Développé par la division expérimentale de Google,, Shoelace est une. Elle vous permet de« Proximité », c'est justement ce qui définit le mieux le projet mené par la société américaine, qui prend par exemple l'exemple du déménagement, pour faire connaissance avec des voisins proches qui partageraient votre passion pour les petits spectacles d'humour de quartier, votre sensibilité au bon vin, ou votre amour du tennis.En visualisant les rares images de Shoelace qui circulent, on s'aperçoit que le réseau social devrait être doté d'une carte, permettant de localiser directement le lieu de l'activité recherchée, ou de celles qui se déroulent autour de chez soi.L'application, bien qu'elle veut relier des gens comme on lie ses lacets, ne veut pas être vue comme un nouveau Tinder. Car si certains aspects paraissent similaires, Shoelace ne devraitLe réseau social devrait être, si l'on en croit le site officiel de l'application. On imagine ainsi que celui-ci inclura de la publicité, qui ne devra cependant pas être trop intrusive si elle ne veut pas créer de la confusion ni de la frustration chez les utilisateurs.Pour l'instant, l'application n'est, la ville idéale pour faire des rencontres. Google tente un coup, et si celui-ci s'avère positif, la firme pourrait bien être tentée d'étendre son nouveau réseau social à d'autres villes, puis d'autres pays.