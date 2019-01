Google a fait fuiter 20 milliards d'euros vers les Bermudes en 2017

Une technique d'optimisation fiscale légale

En 2020, l'Irlande mettra fin à ses avantages fiscaux, ce qui n'arrange pas Google

Quoi de mieux pour échapper à l'impôt qu'un paradis fiscal ? Comme le révèle un quotidien néerlandais,, Google a transféré , en se basant sur une holding néerlandaise, évitant ainsi à la filiale d'Alphabet de payer plusieurs milliards d'euros d'impôts.Google, qui a fait transiterpar la société-écran Google Netherlands Holding, se défend de ces mouvements financiers dans un communiqué de presse :Dans les faits, Google utilise une technique d'optimisation fiscale bien connue des économistes, composée d'un côté du « Double Irish » (le « double irlandais »), et du « Dutch Sandwish » (le « sandwich néerlandais). Celle-ci permet à Google d'utiliser sa filiale aux Pays-Bas pour faire transiter les bénéfices qui proviennent de redevances générées hors des USA vers une filiale basée aux Bermudes, Google Ireland Holdings. Et ainsi, la filiale ne s'acquitte pas d'impôt sur les bénéfices.Bien que perverse dans sa description, la technique est légale et permet à Google d'éviter de passer à la caisse en Europe ou aux États-Unis. Le pilier des GAFA maîtrise parfaitement les fiscalités nationales :rappelle l'entreprise.Mais l'Irlande ne sera plus aussi accueillante pour Google puisque 2020 marquera l'année de la fin de ses avantages fiscaux dans le pays.