Google abandonne le support du Chromecast sur desktop avec Chrome 72

La page du support du Chromecast a été mise à jour. © Google

Le Chromecast devient inutilisable sur desktop

Dès le mois prochain et le déploiement de, les Google Chromecast perdront leur habilité à être utilisés depuis un appareil Mac, Windows ou Linux, rapporte la page officielle du support Chromecast Il vous faudra dorénavant compter exclusivement sur vos smartphones et tablettes pour utiliser le dongle de Google.Utilisé jusqu'alors depuis le navigateur Chrome pour dupliquer son écran ou simplement visionner YouTube, Netflix et consorts depuis le confort de son téléviseur,Avec Chrome 72, le dongle de Google perdra en effet sa compatibilité avec toute forme de desktop. Cela aussi bien sur Mac, Windows et Linux. L'histoire ne précise pas, en revanche, si la chose reste possible depuis un appareil équipé de ChromeOS.Comme le rapporte 9 to 5 Google , l'URL destinée à la configuration d'un Chromecast depuis un navigateur ne sert plus qu'à accéder à d'éventuelles offres promotionnelles pour des services d'abonnements.. Celle-ci sera disponible dans sa version stable dans le courant du mois de janvier.