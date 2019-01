Google Duo teste une amélioration visant les appels vidéo en basse luminosité

Noir c'est noir



La pop-up permettant d'activer le mode "basse luminosité" sur Google Duo. © Android Police

Google Duo se met aussi aux appels de groupe



L'interface des appels de groupe sur Google Duo. © Android Police

Source : Android Police

Si les appels vidéo séduisent de plus en plus, leur intérêt est fortement soumis aux conditions lumineuses dont vous bénéficiez. Aussi, pour ne plus avoir à se soucier de cela,teste une fonctionnalité destinée aux appels en basse luminosité.Très concrètement, l'option permettra à votre application d'"". En d'autres termes, il y a fort à parier que Google Duo poussera à fond la luminosité de votre écran, au risque de vous griller la rétine.Des captures d'écran partagées par Android Police font état de l'arrivée dessur Google Duo.La fonctionnalité permet d'appeler jusqu'à sept personnes simultanément, mais ne permet pas encore d'ajouter des participants à un appel en cours.Actuellement en cours de bêta test, ces fonctionnalités devraient arriver dans les prochaines semaines si les résultats sont au rendez-vous.