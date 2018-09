Google inaugure un centre d'Intelligence d'Artificielle à Paris

« Choose France » : un choix stratégique

Le fleuron de l'ingénierie et de la science

La division française de la firme californienne, basée à Paris, a vu le mois dernier ses locaux s'agrandir avec un nouveau bâtiment juxtaposé aux anciens espaces.Sur les 6 000 madditionnels, une partie est réservée au centre de recherche fondamentale consacré à l'IA, où travailleront à terme plus d'un millier de salariés parmi lesquels un quart d'ingénieurs et chercheurs.C'est l'un des effets du mouvementinitié par le président Emmanuel Macron, lors du grand sommet de janvier dernier qui a rassemblé 140 patrons de multinationales.Les équipes déjà en place travaillent avec d'autres experts de la communauté scientifique française, dont un certain nombre d'enseignants-chercheurs issus public. Ce centre est donc amené à accueillir un nombre croissant de scientifiques de différents secteurs pour une collaboration dans de multiples domaines comme la science, bien sûr, mais aussi l'art et l'environnement.Ce complexe français dédié à l'intelligence artificielle est un point névralgique pour les projets de recherche en Europe et vient renforcer le réseau de recherche chapeauté par la firme américaine à l'échelle mondiale.En plus de cette infrastructure, Deepmind et Jigsaw (filiales d'Alphabet) vont aussi s'installer dans de nouveaux bureaux à Paris afin de mener une collaboration étroite avec Google AI.