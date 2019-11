Dell vise 50% de femmes dans ses effectifs et 40% à des postes de responsables d'ici à 10 ans

© Jonathan Weiss / Shutterstock

Valoriser la femme dans le monde de la Tech et améliorer la diversité

Lire aussi :

Dell pourrait créer un "ordinateur" pliable avec 3 ou 4 écrans



Dell toujours investi dans le développement durable

Source : Cnet US

Dell a de grands projets pour son personnel féminin. Le groupe texan souhaite notamment pouvoir compter 50 % d'employées d'ici 2030 et explique vouloir dénombrer 40 % de femmes affectées à des postes à responsabilité d'ici 10 ans. Pour l'heure, Dell compte un peu plus de 30 % d'employées dans ses rangs, tandis que seulement 23 % de ses cadres sont des femmes.L'initiative du constructeur de Round Rock s'inscrit dans un élan global pour une meilleure représentation des femmes dans ses effectifs, mais aussi une meilleure diversité, alors que l'industrie de la Tech est composée à deux tiers d'hommes - blancs pour 69 % d'entre eux.Tout en conservant au maximum ses employés afro-américains et hispaniques actuels, Dell prévoit donc de recruter plus de personnel parmi ces communautés, afin qu'elles représentent au moins 25 % de ses effectifs totaux d'ici 10 ans. Parallèlement, Dell indique avoir pour but de former, chaque année, 95 % de son personnel aux problèmes liés aux préjugés inconscients, ainsi qu'au harcèlement.Toujours dans ce même rapport, la marque met à jour ses objectifs en matière de respect de l'environnement et de développement durable. Sous 10 ans, la firme souhaite notamment être en mesure de « recycler un appareil équivalent » pour chaque produit acheté par ses clients. Promesse est aussi faite que les emballages des produits Dell seront composés à 100 % de matériaux recyclés ou renouvelables d'ici 2030.Notons que Dell est activement engagé sur le secteur écologique, et ce depuis plusieurs années maintenant. La firme annonçait par exemple en mars dernier avoir atteint avec deux ans d'avance son objectif de recycler 900 000 tonnes de déchets électroniques . Un premier geste louable, mais aussi symbolique, car loin de compenser l'accumulation titanesque de e-déchets à l'échelle de la planète. On estime en effet que plus de 52 millions de tonnes de ces déchets seront engrangés d'ici 2021 à travers le globe.