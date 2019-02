Dell pourrait créer un "ordinateur" pliable avec 3 ou 4 écrans

© USPTO

4 écrans, qui dit mieux ?

Une configuration verticale pour plusieurs utilisateurs en même temps

Vous trouviez que le smartphone pliable manquait d'ambition ? Eh bien,a décidé d'aller plus loin dans cette idée, en développant une sorte d'dans (presque) tous les sens.En effet, le constructeur américain s'est vu attribuer un titre de propriété intellectuelle par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Celui-ci concerne un ordinateur portable, reliés par des charnières. Le dispositif ainsi conçu peut alors être utilisé dans différentes configurations.Tout d'abord du classique, avec une disposition où tous les écrans sont à plat, pour former une grande tablette tactile. Si la machine possède trois écrans, il est également possible de faire basculer un affichage en dessous des autres, adoptant ainsi une configuration d'ordinateur portable.Mais le caractère véritablement exotique de ce nouveau modèle réside dans les dispositions en triangle ou en carré (selon le nombre d'écrans), comme le montre l'image en haut de cet article. Les affichages sont alors positionnés à la verticale, et plusieurs utilisateurs peuvent alors utiliser l'ordinateur en même temps, par exemple pour une conversation vidéo groupée.Comme à chaque dépôt de brevet, il est impossible de savoir si ce nouvel appareil verra effectivement le jour. Quoi qu'il en soit, Dell semble déterminée à explorer toutes les pistes possibles d'innovations pour ses machines, à l'instar de son projet d' ordinateur à deux écrans détachables