Dell : un brevet d'ordinateur portable à deux écrans détachables

Une configuration optimale pour toutes les préférences

Une fonctionnalité idéale pour les présentations

Source : Neowin

C'est via un brevet déposé aux États-Unis que nous avons appris la nouvelle. Comme nous l'avons précisé ci-dessus, DELL compte bien mettre au point un PC portable avec deux écrans qui pourront être retirés à volonté. Les schémas qui accompagnent ce dépôt illustrent un ordinateur avec un ou deux écrans. Nous pouvons donc imaginer que l'utilisateur pourra choisir la configuration qu'il préfère à n'importe quel moment. L'entreprise américaine compte bien offrir un maximum de flexibilité à ses clients.Plus intéressant encore, ces deux fameux écrans peuvent pivoter. Il sera ainsi possible de les tourner vers soi ou d'en faire pivoter horizontalement un (voire les deux) à 180°. Un excellent moyen pour réaliser des démonstrations et ainsi permettre à une personne en face de vous de suivre sur l'autre écran. Toujours d'après le brevet déposé par DELL, la fonction pour étendre le bureau Windows sur les deux écrans sera bien de la partie. Bref, plusieurs configurations seront possibles pour toujours plus de confort.Pour terminer, ces dessins semblent également montrer que les moniteurs seront clippés sur une sorte de barre et y seront fixés en resserrant un écrou papillon. C'est tout ce que nous savons pour le moment sur ce nouveau concept développé par DELL. Bien évidemment, il s'agit uniquement d'un brevet qui pourrait ne pas déboucher sur un produit commercialisé à grande échelle.