Dell revient en bourse après 5 ans d'absence

Un retour après 5 ans d'absence

Dell s'est développé dans de nouveaux secteurs de l'informatique

Source : The Verge

Dell fait son grand retour à lade New York. La société est de nouveau cotée à Wall Street sous le sigle DELL et a ouvert vendredi 28 décembre à 46$ l'avant de voir le prix rapidement augmenté au fil de la journée.C'est l'aboutissement d'un long processus qu'avait initié Michael Dell, l'emblématique fondateur de la marque au début de l'année. Dell avait annoncé le rachat d'actions de la société VMware, célèbre pour ses logiciels de virtualisation. Le constructeur possédait déjà 80% des parts de cette société. Cette opération complexe de rachat a permis un retour en Bourse plus simple pour Dell, évitant une procédure administrative courant sur un délai d'environ 2 ans.En 2013, Michael Dell avait surpris le milieu de la tech en quittant les marchés publics. L'objectif était d'obtenir une plus grande souplesse dans lede l'entreprise, qui à l'époque stagnait. Cette sortie a permis au constructeur de prendre des parts de marchés significatives dans les domaines du cloud computing et de l'. Elle a également développé sa branche PC gaming avec la marque Alienware.Aujourd'hui la transformation de l'entreprise est terminée et lui permet à nouveau de revenir sur les marchés publics et de trouver de nouveaux investisseurs afin de se déployer plus amplement sur ces nouveaux domaines d'activité.