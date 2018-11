Sujet à discussion : les smartphone pliables, ça vous intéresse ?

Samsung « à fond à fond à fond »



Le FlexiPai de Royole



Le Galaxy F de Samsung © The verge

Attendu de la part de Samsung depuis... des années, mais annoncé avant la marque Coréenne paril y a quelques jours,pliable fait parler. Enfin, surtout la presse...De faita été obligé de dévoiler , de loin et dans l'ombre, son futur smartphone qui devrait être lancé en mars prochain . Son nom : le(comme) et le géant compte bien en vendre des palettes. Objectif : 1 million d'unités au premier semestre 2019 . Ambitieux non ?Mais pour en vendre autant, il faudrait que ça intéresse les clients, vous autres donc ! Ici, à la rédac, on est pas très emballés par la bête, voire même pas le concept. Mais vous qu'en pensez-vous ?

Alors, à votre avis, smartphones pliables ont-ils de l'avenir ? Partageons nos avis en commentaire !