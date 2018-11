Samsung : objectif 1 million de smartphone pliables au premier semestre 2019

Une production équivalente à celle d'un produit "flagship"

a attiré la curiosité des observateurs après sa présentation le 7 novembre dernier . Il n'était pas possible de voir l'appareil en détails, et puisque le sujet des smartphones à écran pliable est un peu une chimère, le doute sur l'arrivée réelle de ce téléphone sur le marché a commencé à se développer. Mais Samsung a coupé net cette rumeur. Kwon Oh-hyun, PDG de Samsung, a annoncé queKwon Oh-hyun a notamment confié que des échanges complets ont eu lieu avec Google afin d'optimiser le fonctionnement d'Android et de l'adapter à ce nouveau smartphone.. Comment sera reçu ce produit ? L'année 2019 devrait nous donner une première tendance, pour savoir si ces mobiles attendus depuis si longtemps vont séduire, ou non.