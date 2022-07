Test Asus ROG Phone 6 Pro : le meilleur smartphone gaming, point final

Les ROG Phone ne sont pas des photophones, et ne cherchent pas à l’être. On nous l’a dit : l’objectif est simplement d’offrir à chacune et chacun les outils pour prendre de belles photos, sans fioriture, et ça s’arrête là.

Nous ne sommes donc pas surpris de retrouver au dos du smartphone le capteur Sony IMX766 50 mégapixels (1/1.56" ; ƒ/1.9 ; pixels 2 µm) que l’on retrouve absolument partout sur le milieu de gamme (récemment dans le realme GT Neo 3 par exemple). En complément, on trouvera aussi un ultra grand-angle de 13 Mpx (ƒ/2.5) et un module macro de 5 Mpx (ƒ/2.0) identiques à l’an dernier. Petite régression à l’avant néanmoins : on passe de 24 à 12 Mpx (1/2.8 ; ƒ/2.45).