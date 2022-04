Test Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : un smartphone performant et increvable

Le smartphone gère parfaitement le gamut sRGB et s'approche de la perfection sur le DCI-P3 (97%). Son delta E est d'ailleurs plutôt correct et reste sous la barre des 4. Idéalement on attend un résultat inférieur à 3, mais on s'en satisfera.

Sur un autre sujet, l'écran est parfaitement réactif grâce à son échantillonnage de 360 Hz. Couplé à un rafraîchissement de 120 Hz, on interagit à toute vitesse avec le smartphone, et la navigation n'en est que plus fluide au quotidien. D'autant qu'une diagonale de 6,67 pouces est selon nous idéale pour profiter de longs textes ou de vidéos.