Le patron d'Asus démissionne, la stratégie de la marque ajustée

Une nouvelle aventure commence

Asus, en difficulté sur le marché de la téléphonie mobile

Le passage en l'an 2019 n'est même pas encore acté quea déjà décidé de prendre ses nouvelles résolutions : celles-ci s'articulent notamment autour de sa démission de l'entreprise asiatique, dont il est l'actuel CEO, comme nous l'apprend Engadget , citant les médias chinois Business Next et Chinese Engadget . Jerry Shen quittera son poste à compter du 1er janvier 2019, après 11 ans de bons et loyaux services.Pour combler ce manque, ce n'est pas un, maiss qui reprendront les rênes de la compagnie : SY Hsu et Samsun Hu, respectivement responsables des pôles PC Business et Relation client.Pour M. Shen, une nouvelle aventure devrait débuter au sein de la start-up iFast, spécialisée dans l'AIoT dédiée au secteur professionnel, qu'il rejoindra pour en prendre les commandes en tant que PDG.Ce départ chamboule logiquement la firme taïwanaise. À ce titre, cette dernière a décidé d'effectuer, désormais plus axée sur les gamers et les, pour reprendre les propos exacts utilisés par nos confrères d'Engadget.Asus a rencontré certaines difficultés à pénétrer, la faute à des acteurs solidement installés depuis de longues années et une offre qui a difficilement rencontré le grand public.