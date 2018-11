Asus révèle le Zephyrus S : son PC portable gaming le plus fin jamais conçu

Fiche technique maxi dans un châssis mini

Quelques mois seulement après avoir dévoilé son ROG Zephyrus présente un modèle autrement plus compact : le. Celui-ci est 12% plus fin que le plus fin des portables Asus, et dispose d'un nouveau système de refroidissement qui devrait rendre sa batterie plus économe.Comme d'habitude avec les ordinateurs de la gamme, on se positionne sur le très haut de gamme du gaming nomade.Le Zephyrus S est doté d'un écran de 15,6 pouces Full HD cadencé à 144 Hz, avec un temps de latence de 3 ms. Les ingénieurs d'Asus sont parvenus à affiner drastiquement les bords de l'appareil, le faisant presque passer pour un 14 pouces classique.Sous le capot, la bête est équipée d'uneou d'une 1060 selon le modèle choisi, ainsi que d'un Intel Core i7-8750H. 16 Go de RAM et 512 Go en SSD répondent à l'appel dans l'itération la plus onéreuse du Zephyrus S, étiquetée à 1990€.La conception du châssis laisse un peu à désirer. Notamment au niveau du clavier, qui laisse une énorme place à un système d'évacuation on l'espère aussi efficace qu'il est disgracieux. Pour gagner de la place et optimiser davantage sa tambouille interne, Asus a également opté pour un trackpad positionné sur la droite du clavier.La sortie du Zephyrus S est prévue à l'automne prochain.