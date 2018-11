Asus dévoile le TUF Gaming GT501 : un boîtier ATX en acier céramisé

4 ventilateurs de série, et des éléments en céramique



Les poignées et le revêtement céramique du GT501. © Asus

Présenté discrètement lors d'une conférence en septembre dernier, le boîtiera fait son apparition sur le catalogue du constructeur Son prix et sa date de sortie restent inconnus.Proposé avec des dimensions de 251 x 545 x 552 mm, le boîtier est entièrement conçu en acier. Sur les faces extérieures du produit, Asus a néanmoins appliqué un revêtement céramisé afin de donner un cachet particulier à sa nouvelle tour.Très bien doté, leembarque pas moins de quatre ventilateurs de série (3x 120 mm à l'avant et 1x 140 mm à l'arrière @ 1200tpm), auxquels il est possible de rajouter trois autres sur la face supérieure.Le panneau frontal donne accès à deux ports USB 3.1 Gen 1, un port jack microphone et un autre pour les écouteurs. Enfin sa tranche supérieure dispose de deux épaisses poignées en fibres de coton qui permettent de transporter la bête lors de LAN amicales ou de compétitions acharnées.