Asus dévoile les ZenFone Max et Zenfone Max Pro : deux mobiles à moins de 200€

Asus ZenFone Max (M2) : écran HD et batterie de 4000mAh à partir de 122 €

Écran LCD IPS de 6,3 pouces affichant une définition HD+ de 1520 x 720 pixels

SoC Snapdragon 632

3 Go de mémoire vive pour 32 Go de stockage (extensible) ou 4 Go de mémoire vive pour 64 Go de stockage (extensible)

Batterie de 4000mAh

APN arrière de 13 + 2 mégapixels

APN avant de 8 mégapixels

Compatible dual SIM

Port jack et micro-USB

Lecteur d'empreintes digitales



Asus ZenFone Max Pro : écran Full HD et batterie de 5000mAh pour 159 €

Écran LCD IPS de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels

SoC Snapdragon 660

3 Go de mémoire vive pour 32 Go de stockage (extensible ) ou 4 Go de mémoire vive pour 64 Go de stockage (extensible)

Batterie de 5000mAh

APN arrière de 13 + 12 mégapixels

APN avant de 5 mégapixels

Compatible dual SIM

Port jack et micro-USB

Lecteur d'empreintes digitales



Le constructeur taïwanais met à jour son entrée de gamme avec deux mobiles tout en compromis. Destinés avant tout au marché indonésien et indien, l'arrivée deseten Europe n'a pas encore été confirmée par la marque.Plus abordable que son grand frère le ZenFone Max Pro, le(M2) est - vous l'aurez compris - la nouvelle version du ZenFone Max (M1), sorti plus tôt cette année. Unetout en douceur, qui est surtout là pour faire passer l'appareil dans l'ère moderne. Comprendre : lui coller une encoche.Du reste, le smartphone se décompose comme suit :Ce modèle sortira d'ici quelques semaines au tarif annoncé de 9 999 roupies, soit 122 € environ. La version 6 + 64 Go s'échangera, elle, contre 147 €.Outre son design, qui évolue légèrement vers quelque chose de plus premium, le(M2) se distingue par sa dalle affichant cette fois du Full HD.Cette déclinaison dotée d'et d'une batterie gigantesque s'affichera à partir de 12 999 roupies (159 €) ou 16 999 roupies (207 €) dans sa version 4 + 64 Go.