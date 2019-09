Le PDG de Disney quitte son poste au conseil d'administration d'Apple

Deux services qui ne jouent pas forcément sur la même corde

Source : ArsTechnica

Cette démission survient juste avant les lancements des chaînes Apple TV+ et Disney+, deux services de streaming payants.Après huit années passées au conseil d'administration d'Apple, Robert A. Iger, dit Bob Iger, a démissionné de son poste le mardi 10 septembre pour se consacrer à ses activités de PDG au sein de Disney.Cette démission est à mettre en relation avec les lancements de l'Apple TV+ , le premier novembre prochain dans une centaine de pays, et de Disney+ , le service de SVOD de la Walt Disney Company, qui arrivera au milieu du mois de novembre outre-Atlantique.Les deux services se feront forcément concurrence, mais ils ne cherchent pas nécessairement le même public. Tandis qu'Apple TV+ proposera une collection assez modeste et une sélection de séries produites par Apple, Disney+ pourrait devenir le plus gros poids lourd de ce marché déjà très concurrentiel avec une énorme bibliothèque