Apple valorisée plus de 1000 milliards de dollars après la keynote

Des annonces accueillies avec joie par les financiers



Apple cherche à ratisser large, quitte à oublier l'audace des années Steve Jobs



Le keynote Apple n'a pas été le plus enthousiasmant tenu par la marque, loin s'en faut. Tim Cook et ses équipes ont amélioré à la marge leurs gammes d'appareils, n'apportant que peu d'et de trouvailles vraiment rafraîchissantes.Pourtanta lui salué cet événement en permettant au cours Apple de grimper de 3,2% dès le lendemain des différentes annonces, après avoir gagné 1,18% le mardi 10 septembre comme l'indique Les Echos . Grâce à cela,, et talonne désormais Microsoft, seule société aujourd'hui à avoir franchi cette barre.Comment expliquer ce regain d'intérêt des financiers ? Tout simplement car Tim Cook a compris les attentes du marché et propose. Les iPhone 11 Pro et Pro Max sont aujourd'hui une vitrine technologique pour le constructeur. Ils représentent l'état de l'art de ce que propose Apple avec ses smartphones. Mais ils ne sont plus une priorité.L'en revanche est stratégique. S'il n'est pas l'appareil le plus sexy qui soit, voire même un peu ennuyeux, il remplit toutes les cases pour faire craquer la clientèle d'Apple à savoirsans se ruiner. La petite baisse de prix de 50€ par rapport à l'iPhone Xr de l'année dernière est un autre signe qu'Apple cherche désormais à vendre beaucoup, quitte à reléguer l'innovation au second plan.Les investisseurs ont également apprécié les diverses annonces concernant les. Apple Arcade sera lancé le 19 septembre pour un tarif (attendu) de 4,99€/mois. Cependant la grosse surprise vient d', le service de streaming vidéo qui sera lancé, et offert une année pour l'achat d'un nouveau produit Apple.Le constructeur a trouvé sa meilleure arme pour gonfler rapidement sa base abonnés, tout en compensant la faiblesse de son catalogue de départ par un prix très attractif, de fait le plus bas en comparaison de ses concurrents. Même si seulement, Apple mise sur un coût presque indolore et la qualité, prétendument exceptionnelle, de ses séries.Les investisseurs ont apprécié ce focus sur les services et une gamme de produits qui ne réinvente pas la roue mais répond précisément aux besoins des consommateurs. La stratégie de Tim Cook semble solide, raisonnée, même si elle manque de folie ou d'audace mais Apple ne cherche plus à penser différemment. Seulement mieux que les autres.