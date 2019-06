Accusé de les faire disparaître, Apple lève l'interdiction des applications de contrôle parental

© Apple / Shutterstock.com

Apple multiplie les conditions pour « préserver la confidentialité des données » de ses utilisateurs

Une possible pratique antitrust

Source : Developer Apple

Sans doute refréné par ladu département américain de la Justice, qui pourrait ouvrir une enquête antitrust à son encontre a décidé de procéder à un rétropédalage au sujet du, dont certaines ont été mises au placard il y a plusieurs semaines.En avril, Apple avaitplusieursqui s'appuyaient sur la(Mobile Device Management), utilisée par les grands groupes pourles smartphones et tablettes. De fait, cette technologie permet aux applications d'avoir accès à des informations sensibles des utilisateurs, liées à la géolocalisation, aux comptes de messagerie, aux historiques de navigation ou encore aux autorisations de la caméra.Or, on apprend qu'Apple a décidé d'les applications qui s'appuient sur cette technologie, mais en imposantcomme celles deles données récoltées auprès des utilisateurs. La société cherche ainsi à protéger les données des enfants et des parents, et refuse également d'y inclure des logiciels publicitaires.La firme à la pomme était pointée du doigt depuis plusieurs semaines, accusée de se livrer à une, en écartant toute une gamme d'applications tierces de l'App Store, au profit de son propre contrôle parental.Les développeurs qui souhaitent voir le retour de leur application de contrôle parental sur l'App Store ont jusqu'au 3 septembre prochain pour se conformer aux nouvelles règles d'Apple.