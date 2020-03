Le premier magasin tiers doté du système sans caissier d'Amazon va ouvrir dans un aéroport

© Wired

Les premiers magasins seront pour les aéroports

Ce magasin, une épicerie de la marque CIBO Express, ouvrira le 16 mars prochain dans l'aéroport international de Newark, dans la banlieue de New-York.Le principe reste sensiblement le même que celui décrit par Amazon. Uniquement équipés d'un smartphone , les clients peuvent entrer dans le magasin, choisir les articles qui les intéressent et en ressortir sans jamais avoir eu affaire à un caissier. La principale différence réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire de disposer d'un compte Amazon pour se rendre dans ce nouveau magasin.OTG, le groupe qui détient la chaîne de magasins CIBO Express, a déclaré qu'il prévoyait d'ouvrir d'autres magasins de ce type dans les aéroports de LaGuardia et de Newark. OTG exploite une centaine de magasins CIBO Express dans une dizaine d'aéroports majeurs d'Amérique du Nord, notamment à Houston et à Toronto.Lorsque Amazon a annoncé sa volonté de partager la technologie équipant ses Amazon Go, elle avait rappelé avoir déjà conclu des accords avec des partenaires. Cependant, il faut tout de même souligner la rapidité de cette première ouverture. Le secteur du commerce de détail sans caissier, quant à lui, va continuer de se développer. Selon la société de capital-risque américaine Loup Ventures, il pourrait peser pour 50 milliards de dollars.