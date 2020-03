Coronavirus : Amazon et Google tentent de limiter les déplacements de tous leurs employés

Lire aussi :

La GDC 2020 finalement reportée à cause du Coronavirus

Des mesures radicales

Source : The Verge

Au 1er mars 2020, le Covid-19 a contaminé 87 470 personnes à travers le globe pour 3 000 décès enregistrés. Tous les secteurs d'activité sont impactés. À l'instar des autorités de plusieurs pays, des multinationales ont pris des dispositions pour prévenir la propagation du virus au sein de leurs équipes. Le site The Verge a pu découvrir les mesures adoptées par Amazon et Google.Tout d'abord, Google a décidé d'interdire à ses employés de se rendre dans plusieurs pays dont l'Italie, l'Iran, le Japon et la Corée du Sud. Un salarié de la firme a même été contaminé par le coronavirus en Suisse, à Zurich. Dans tous les cas, les deux sociétés ont logiquement indiqué à leur personnel de ne pas se rendre en Chine.Enfin, en ce qui concerne exclusivement Amazon, le géant de la vente en ligne a demandé à ses salariés de différer leurs voyages non essentiels à travers le monde et au sein même des États-Unis. L'e-commerçant a envoyé un email à ses équipes pour les inviter à ne prendre aucun rendez-vous avec déplacement avant avril. Les entretiens d'embauche seront uniquement effectués à distance.