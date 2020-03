Amazon va vendre son concept de magasins "sans caissiers" à des commerçants tiers

Lire aussi :

Les supérettes Amazon Go ont impressionné leur monde depuis leur ouverture. Ces magasins sans caisses permettent de fluidifier au maximum l'expérience d'achat des clients, qui n'ont plus besoin de faire la queue pour payer leurs courses.Le géant de l'e-commerce sait néanmoins qu'il sera difficile et pas forcément judicieux d'ouvrir d'autres magasins de ce type autour du monde. C'est pourquoi Amazon va désormais vendre son système de caméras et de détection automatique des objets, appelé « Just Walk Out », aux enseignes qui ont en font la demande.Le système mis en place par Amazon ne sera pas repris à l'identique. Dans les boutiques Amazon Go, les clients n'ont besoin que de leur smartphone afin de s'identifier à leur compte Amazon et procéder à la facturation une fois sortis. Les portiques mis en place dans les autres supermarchés seront eux équipés d'un lecteur de carte bancaire pour prélever la somme due.Les chaînes de magasins pourraient toutefois ne pas s'enthousiasmer pour ce nouveau procédé. Plusieurs questions subsistent à commencer par le coût du système « Just Walk Out » qui n'a toujours pas été communiqué. Des problèmes d'installation pourraient également survenir, avec plusieurs semaines nécessaires à sa mise en place dans les points de vente et des travaux importants.Aussi, les enseignes pourraient s'inquiéter du traitement des données personnelles opéré par Amazon. Le géant américain demandera lors de l'entrée dans le magasin l'adresse mail du client, s'il désire recevoir son ticket de caisse de manière dématérialisée. Cette information sera liée au numéro de sa carte bancaire dans le cas où il se rend dans un autre magasin équipé du système « Just Walk Out ».Amazon se veut rassurant et explique que ces données ne seront pas croisées avec ses propres fichiers, mais après plusieurs scandales liés à la fuite d'informations personnelles par de grandes entreprises de la Silicon Valley, les chaînes de supermarchés pourraient ne pas prendre le risque de voir les données de leurs clients utilisées de manière frauduleuse.