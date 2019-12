Amazon dévoile le calendrier pour recevoir ses commandes avant Noël

cadeaux

2 jours de plus pour se décider en cas de livraison en un jour ouvré

La livraison le soir-même, pour les achats de dernière minute

Source : Communiqué de presse

Les cloches et grelots de Noël s'activent de plus en plus à mesure que le jour fatidique approche. C'est bien normal. Et Amazon se remue aussi, de son côté, pour acheminer ses millions decolis, histoire de donner un coup de main au Père Noël, qui a déjà beaucoup à faire. Le géant du e-commerce vient ainsi de publier un petit guide des dates limites de commande, pour tout recevoir avant le 25 décembre.Si vous optez pour la, vous pouvez commander vos cadeaux et autres achats jusqu'au 21 décembre inclus, si vous voulez être certain qu'ils soient au pied du sapin le matin de Noël. Amazon rappelle que les membres prime disposent de la livraison gratuite sans minimum d'achat. Les autres membres, eux, disposent de la gratuité de celle-ci une fois le seuil des 25 euros d'achat franchi.Les adeptes de lapourront réfléchir encore un peu plus longtemps, puisqu'ils ont jusqu'au 23 décembre inclus pour passer commande. La livraison en un jour ouvré est gratuite pour les membres Amazon Prime et est accessible pour la plupart des articles expédiés par Amazon.fr (à partir de 7,99 euros par envoi).Dans le cas où vous ne vous décidez que le 24 décembre ou qu'une idée de dernière minute vous vient à l'esprit ce jour-là et que les lutins du Pôle Nord ne sont plus opérationnels, vous pourrez profiter de la, mais sous certaines conditions. Ce mode n'est disponible qu'à Paris et en Île-de-France, à Lyon, Marseille, Lille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans, Montpellier et à Bruxelles, contre 9,99 euros par envoi. Les membres Prime, eux, bénéficient de la livraison gratuite pour toute commande supérieure à 25 euros d'achats éligibles.L'option, disponible à Paris et alentours et Nice et alentours, permet de commander jusqu'à 19h15 pour une livraison avant 22h et jusqu'à 21h pour une livraison à 1 heure (au prix de 7,90 euros). L'option est accessible à partir de 40 euros d'achat, sur un créneau de 2 heures.Notons enfin que ces différentes dates limites sont valables sur des produits expédiés par Amazon en France métropolitaine et à Monaco.