Amazon : le FBI démantèle un trafic à 10 millions de dollars, deux livreurs étaient impliqués

Amazon flouée depuis six ans par deux de ses livreurs

Les prêteurs sur gages écoulaient les marchandises volées par les livreurs sur Amazon

Siest un géant du e-commerce, cela ne signifie pas qu'il est imperméable pour autant. Souvent pointée du doigt pour les contrefaçons qui peuvent circuler sur sa, la firme de Jeff Bezos n'est pas à l'abri des oiseaux de mauvaise augure : après avoir pris connaissance des récentes découvertes du FBI, nul doute qu'elle renforcera son attention.Au terme d'une enquête et de ses investigations, l'agence fédérale américaine est parvenue àdans l'État de Washington, au sud de Seattle. Selon la Cour fédérale,font partie de ce réseau. L'organisation criminelle fonctionnerait grâce à deux sociétés exerçant l'activité de prêteur sur gages.En temps normal, le travail des deux livreurs consistait àà l'aéroport international de Seattle-Tacoma,, puis à les redistribuer aux différents bureaux de postes. Mais au lieu d'accomplir leur mission, les deux individusfréquemment certaines marchandises pour. Le réseau sévissaitOr, pour écouler les marchandises dérobées, le réseau, les revendant via le site de e-commerce. Sans le savoir,, qui a coopéré avec les forces de l'ordre, aurait donc vendu pourliées à ce seul réseau criminel, depuis 2013.Le premier livreur cité par le FBI aurait reçuprovenant des articles volés vendus aux prêteurs sur gages pour seulement quelques mois. Le second, par ailleurs accusé de meurtre, aurait volé l'équivalent de 100 000 euros de marchandises, comprenant notamment du matériel informatique et des articles de sport. Il en aurait tiré moins de 20 000 dollars auprès des prêteurs.Ce qui a clairement mis la puce à l'oreille des autorités, c'est l'activité des prêteurs sur gages qui, au lieu de réaliser des ventes traditionnelles, transféraient les marchandises dans l'entrepôt de la société et se déclaraient comme vendeurs Amazon sous les noms « Bestforyouall » ou « Freeshipforyou ». Les prêteurs sur gages aurait écoulé