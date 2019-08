Amazon devient le fournisseur officiel des équipes de France de basket-ball

Amazon veut appâter les amateurs de basket-ball et les spectateurs des matchs

La déclaration :

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien d'Amazon pour continuer à développer le basket en France. En devenant fournisseur officiel des Équipes de France, Amazon sera présent sur chacun des matchs que nous organisons en France. Un dispositif sera également mis en place pour accompagner dans un second temps les clubs amateurs et nos licenciés ». Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération française de basket-ball.

Source : Communiqué de presse

Après avoir obtenu une partie des droits de retransmission du tournoi de Roland-Garros pour la période 2021-2023 a annoncé avoir conclu(FFBB). La firme américaine devient le fournisseur des équipes de France masculine et féminine pour les trois prochaines saisons.Ce n'est pas le premier partenariat conclu entre Amazon et le basket en France. Le géant du e-commerce a déjà passé un accord du même type avec la(LNB), l'équivalent de la Ligue de football professionnel, qui gère le championnat de France. Grâce à ce nouveau partenariat,. On y trouvera notamment les tenues officielles de l'équipe de France masculine et féminine.Au-delà d'un possible investissement dans le basket amateur, Amazon proposeradurant la pause entre le troisième et le quatrième quart-temps des matchs des deux équipes nationales,... valable sur le site Amazon.fr, évidemment.Amazon offrira également aux membres d'Amazon Prime la possibilité de gagner des billets pour assister aux matchs de l'équipe de France.