Amazon se paie une partie des droits de diffusion de Roland-Garros pour 2021-2023

© Gonzalo Facello / Pexels.com

La FFT trouve un accord avec France Télévisions après des négociations tendues

Amazon avance timidement sur le marché des droits sportifs français

Source : Le Parisien

La(FFT) a finalement tranché. Depuis plusieurs semaines ses dirigeantspour la période 2021-2023.Partenaire historique de la FFT,était évidemment dans les rangs pour prolonger son contrat mais les hautes instances du tennis français avaient publiquement fait savoir que les offres proposées par le groupe audiovisuel public étaientAprès plusieurs jours de délibérations, les deux partenaires sont parvenus à un accord etsur ses antennes.Il y a néanmoins une surprise, et elle est de taille pour l'audiovisuel français ! La FTT a également fait savoir qu', à savoir la retransmission des matchs joués sur le court Simonne-Mathieu, et ceux en sessions de soirée sur le court Philippe-Chatrier, qui lui seront exclusifs. Ces matchs seront accessibles aux abonnés, la plateforme VOD du géant de la distribution en ligne.Si cette nouvelle est une première en France,a déjà acheté des droits sportifs, notamment dans l'univers du tennis, dans d'autres pays européens. En Grande-Bretagne, elle s'est octroyée les compétitions de l'US Open, des Masters 1000/ATP 500, et du circuit WTA.Ce partage des droits de retransmission fait les affaires de la FFT. Le montant augmente de «» par rapport au précédent appel d'offrepour la diffusion de l'ensemble du tournoi de Roland Garros.