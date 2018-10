Les résultats d'Amazon (qui sont encore excellents) boostés par Alexa

Amazon ne le dit pas, mais « Merci Alexa »

Pour le quatorzième trimestre consécutif, a enregistré des bénéfices . Au cours des trois derniers mois, la société de Jeff Bezos a réalisé. C'est 30% de plus que les ventes de l'année dernière.Le bénéfice net, lui, a été multiplié par 10 puisqu'il a atteint les 2,9 milliards de dollars (2,55 milliards d'euros) lors du dernier trimestre, contre 256 millions de dollars en 2017. La semaine ne s'est pourtant pas bien terminée pour Amazon, dont le titre en bourse a perdu plus de 7% rien que ce jeudi, sa valeur jouant au yo-yo depuis plusieurs jours.Comme Amazon n'a pas pour habitude de détailler ses ventes et bénéfices par département, on ignore généralement quel secteur d'activité porte ses résultats. Cette fois cependant, la société a communiqué sur ses appareils connectés équipés de la technologie Alexa... et leurs ventes ont décuplé. On peut donc imaginer qu'une grande partie du succès de l'entreprise est à attribuer à celui d'Alexa.