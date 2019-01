Amazon investit dans le solaire et le recyclage

10 millions investis dans le Closed Loop Fund

Le solaire n'est pas en reste

Alors qu'Apple et Google sont parvenus plus tôt cette année à respecter leur engagement de 100 % d'énergies renouvelables, Amazon continue d'être à la traîne dans le domaine.Un retard que le géant américain compte bien commencer à rattraper dès maintenant à l'aide de deux nouvelles initiatives récemment annoncées.La première initiative d'Amazon concerne un investissement de 10 millions de dollars dans le, programme visant à mettre en commun les ressources de plusieurs sociétés afin d'améliorer les programmes municipaux de recyclage des États-Unis.Il faut dire qu'avec les impressionnantes quantités de cartons qu'expédie l'entreprise chaque jour vers les USA, il semble logique que la société participe financièrement au recyclage de ces derniers.Pour Dave Clark, vice-président principal des opérations mondiales d'Amazon,En plus de cet investissement en Amérique, Amazon a également prévu le déploiement de systèmes de panneaux solaires sur les toits de Londres, en Grande-Bretagne.Des installations qui devraient permettre à l'entreprise de produire l'équivalent de 4 500 foyers britanniques en électricité, tout en réduisant son empreinte carbone de 6 000 tonnes métriques de CO2 par an.Des initiatives particulièrement bienvenues pour une entreprise de cette taille, et qui fonctionneront en parallèle des actuels efforts qu'elle produit d'ores et déjà dans le domaine de l'emballage par exemple, notamment grâce à l'un de ses récents programmes qui auraient déjà permis d'éliminerà ce jour.