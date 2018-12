Amazon ouvre un magasin spécial pour les produits 4 étoiles (et plus)

Le premier d'une longue lignée

Un bon moyen pour inciter les gens à s'abonner à Prime

Une moyenne de 4,4 étoiles

Jeudi 27 septembrea ouvert son premierdans le célèbre quartier de Soho, à New-York. Le concept est simple, un magasin physique dans lequel on retrouve des produits ayant obtenu la note de 4 étoiles et plus sur le site en ligne.Amazon justifie l'ouverture de ce magasin pour que «» Au fur et à mesure du temps, d'autres Amazon 4-star devraient voir le jour, une stratégie qui suit celles des magasins Amazon Go.En magasin, les produits disposent de deux prix, l'un correspond au tarif normal, l'autre à celui pour les abonnés Prime, qui en général s'avère moins cher. Une jolie stratégie de marketing, qui devrait convaincre plus d'un client du magasin, pas encore abonné à Prime, à le faire afin de réaliser des économies. D'autant plus que les clients disposent de 30 jours d'essai gratuit à Prime.Les produits vendus en magasin, correspondent à des appareils électroniques, des ustensiles de cuisine, des objets pour la maison ou encore des jouets et des jeux. La firme américaine explique que la moyenne de tous ces produits est de 4,4/5 et ajoute que « collectivement, les produits en magasin ont généré plus de 1,8 millions d'avis clients à 5 étoiles. »