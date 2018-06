Amazon livrera le dimanche dans 11 villes de France

Toujours plus de services

Modifié le 15/06/2018 à 16h43

C'est officiel : il sera désormais possible de pouvoir se faire livrer des produits commandés chez Amazon, même le dimanche - à condition de résider dans l'une des onze villes suivantes : Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Aix-en-Provence, Lille, Nice, Montpellier, Grenoble, Toulon et Reims.La nouvelle devrait ravir un grand nombre de Français dont les disponibilités ne coïncidaient pas, jusqu'alors, avec les possibilités (pourtant déjà nombreuses) de livraisons proposées par le géant américain.Ce service, gratuit pour les clients Prime, sera pour les autres facturé entre 7,99 et 9,99 euros selon le type de produit commandé.Jusqu'à présent, Amazon ne proposait la livraison le dimanche que dans le cadre de son programme « Livraison en un jour ouvré » disponible pour certains produits, ainsi que dans le cadre de son option « Livraison le soir même » alors uniquement proposée pour les habitants de 4 villes de France, gratuitement pour les membres de Prime pour des commandes d'au moins 25€.