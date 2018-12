Alibaba investit le marché européen et débute par l’Espagne avec un partenariat de poids

opparat Khokthong / Shutterstock.com

Alibaba arrive en Europe par la grande porte

Le bénéfice d'avantages mutuels

a conquis la Chine et de manière plus générale son continent, l'Asie. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? En réalité, il n'y a pas de raison et c'est pour cela que le géant de l'Empire du Milieu a décidé de partir, pas seulement sur le terrain du e-commerce, où son site marchand AliExpress jouit d'une popularité grandissante et d'un remarquable potentiel, mais sur celui du commerce... physique. Pour cela, Alibaba vient de s'associer avec leAlibaba et El Corte Inglés ont signé, le 29 novembre 2018, unqui va accoucher d'une étroite coopération dans les domaines «», ont indiqué les deux groupes dans un communiqué Sur l'aspect commercial, cet accord sous-entend qu'comme Tmall et AliExpress, et ainsi proposer son catalogue au monde entier. Ses centres commerciaux serviront aussi depour les marchandises commandées sur AliExpress. Le site marchand chinois va pouvoir, de son côté,dans des centres commerciaux d'El Corte Inglés, exactement comme le fait Cdiscount dans ses magasins Casino, par exemple.El Corte Inglés n'est autre que le, massivement présent en Espagne et au Portugal, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 16 milliards d'euros en 2017 (c'est deux à trois fois plus que les groupes français Printemps et Galeries Lafayette réunis). Le géant espagnol va pouvoir profiter d'un accès à toutes. L'analyse des données et l'utilisation de l'intelligence artificielle n'auront bientôt plus de secrets pour la société madrilène, qui pourra davantage personnaliser les relations avec ses clients. Le partenariat prévoit également une extension de la solution du géant du e-commerce, Alipay, qui attirera davantage de touristes chinois en Espagne.Cet accord est un pur partenariat gagnant-gagnant dont l'efficacité pourrait être redoutable, comme le confirme Clément Genelot, analyste e-commerce et retail chez Bryan Garnier & Co à nos confrères de Business Insider : «». Alibaba, de son côté, a compris que face au plafonnement attendu de sa croissance en Chine,pour poursuivre son développement.