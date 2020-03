Adobe présente de solides résultats pour le premier trimestre

Lire aussi :

Adobe a dévoilé, jeudi, ses résultats financiers du premier trimestre, et ces derniers sont tout à fait honorables. La firme américaine a généré un chiffre d'affaires de 3,09 milliards de dollars (dont 2,83 milliards de dollars liés aux abonnements), en hausse de 19 % sur un an (2,6 milliards de dollars un an plus tôt). Elle a pu dégager un bénéfice à la hausse, estimé à 955 millions de dollars, contre 674 millions de dollars en 2019. Sur ces deux lignes, Adobe est parvenue à dépasser les attentes des économistes.Au-delà des bons résultats trimestriels, Adobe fait face à l'incertitude liée à la pandémie du Covid-19. L'éditeur s'attend à ce que ses clients reportent leurs réservations et abonnements et réduisent, de façon mécanique, leurs dépenses au fur et à mesure de la progression du coronavirus.», entonne Shantanu Narayen, le P-D.G d'Adobe. «».