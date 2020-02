Photoshop fête ses 30 ans en dévoilant de nouvelles fonctionnalités

Crédits : Adobe

Source : TechCrunch

Adobe en a profité pour revenir sur les 30 ans de nouveautés, depuis son lancement en 1990. L'entreprise évoque même les pistes du futur pour le développement de son logiciel.Le premier ajout est en réalité une mise à jour de l'outil « remplissage intelligent d'après le contenu ». Un instrument qui sert à remplacer des éléments en imitant une autre partie de l'image. Adobe opère ici une simplification de son utilisation, et permet désormais de corriger plusieurs endroits différents d'une même image. Les nouvelles zones modifiées seront incluses dans un calque séparé. Une petitequi a le mérite de faire gagner du temps.L'outil de « flou de l'objectif » () se voit aussi largement revisité. Il sert notamment à modifier l'effet de profondeur de champ (comme sur un mode portrait d'un iPhone par exemple). Désormais, la fonctionnalité s'appuie aussi sur la carte graphique de l'ordinateur, et non uniquement sur le processeur principal pour le rendu de l'image. D'un point de vue visuel, Adobe promet un résultat plus réaliste que jamais, plus doux et une meilleure gestion de la couleur.La version iPad reçoit une amélioration de l'outil de sélection intelligent des objets. La mise à jour permet de créer un rectangle tout autour du sujet choisi, afin de le sélectionner automatiquement. Une fonctionnalité qui marche également avec plusieurs objets, comme on peut le voir ci-dessous avec ces magnifiques macarons.Adobe Photoshop ne s'arrête pas à ces améliorations et dévoile quelques nouveautés mineures. La déclinaison iPad reçoit (encore) des fonctionnalités de la version PC. L'outil texte peut désormais accéder aux options avancées d'édition. Cela permet notamment la modification de l'espace horizontal, de la hauteur ou encore de l'interligne.Les polices de caractère Adobe Fonts sont désormais disponibles. La vitesse de chargement et de téléchargement des fichiers dans le Cloud est améliorée jusqu'à 90 %, selon l'éditeur.Adobe ponctue en dévoilant une image qui reprend la liste des évolutions opérées au cours des 30 dernières années. C'est aussi l'occasion d'annoncer les prochaines pistes de progression pour le logiciel de retouche photo :, meilleure connectivité des services ou encore