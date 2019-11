Adobe laisse fuiter 7,5 millions de comptes Creative Cloud

© Adobe

Des serveurs accessibles sans authentification

Alerte au phishing

L'entreprise de sécurité informatique Comparitech révèle que le service Creative Cloud, qui regroupe toutes les applications Adobe au sein du même écosystème, a permis la consultation voire l'extraction des données personnelles de plus de 7,5 millions d'utilisateurs.D'après Comparitech, Adobe aurait omis de cadenasser l'un de ses serveurs, qui était alors accessible par n'importe qui via un navigateur Internet sans qu'aucun identifiant ou mot de passe ne soit requis.Découverte le 19 octobre dernier, la faille aurait été immédiatement colmatée par Adobe, rapporte. L'éditeur s'est alors empressé de publier un communiqué afin de rassurer sa clientèle sur la mesure réelle des données potentiellement exposées.», assure Adobe. Et d'ajouter que la faille n'a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement des logiciels de la suite Creative Cloud.Si l'exposition de ces données fait finalement plus peur que mal, Comparitech alerte sur le fait que les quelques données ayant pu être récupérées par d'éventuels hackers pourraient donner lieu, par la suite, à une campagne d'hameçonnage.Les pirates pourraient en effet se servir des adresses email et du nom des comptes utilisateurs ainsi récupérés afin de se faire passer par Adobe pour extorquer davantage d'informations — plus sensibles cette fois — aux clients Creative Cloud.Pour s'en prémunir, l'agence de sécurité recommande à tous les clients Adobe de mettre en place une authentification à double facteur sur leur compte.Actuellement en pleine convention pour présenter ses nouveautés, Adobe a officialisé la sortie de Photoshop sur iPad ainsi que détaillé un certain nombre de nouveautés concernant Lightroom