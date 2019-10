Adobe refond son app Creative Cloud pour Windows et Mac

Un hub complet pour toutes les applications Adobe



Des bibliothèques d'outils pour faciliter le travail des créatifs



Source : Windows Central

C'est une grosse mise à jour que propose Adobe à l'ensemble de ses utilisateurs. L'éditeur de logiciels créatifs revoit de fond en comble l'interface de Creative Cloud Desktop, l'application Windows et macOS servant de hub pour gérer l'ensemble de ses logiciels comme Photoshop, Illustrator ou encore InDesign.L'application se dote désormais d'un menu latéral, qui permet d'organiser davantage les applications déjà présentes sur l'ordinateur mais également d'accéder plus rapidement aux liens de téléchargement des logiciels compris dans l'abonnement Creative Cloud. Les mises à jour disponibles sont aussi davantage mises en évidence.La nouvelle interface propose également une gestion complète des bibliothèques d'objets et d'outils intégrés ensuite aux différentes applications. Il est également possible de télécharger des packs d'éléments proposés par Adobe afin de démarrer rapidement un projet avec tous les outils nécessaires à sa réalisation, comme des polices de caractère, des images ou encore des couleurs spécifiques.Un moteur de recherche a également été ajouté afin de faire gagner les utilisateurs en productivité et l'application intègre enfin un accès rapide aux didacticiels et aux rubriques d'aide rédigées par Adobe.», indique Adobe dans le communiqué accompagnant cette refonte.La nouvelle version de Creative Cloud Desktop est en cours de déploiement pour les utilisateurs français et allemands, avant le reste du monde d'ici quelques jours.