Les GAFA réunis pour protéger les "Dreamers", ces employés arrivés illégalement aux USA

Des travailleurs illégaux présents dans les plus grandes entreprises américaines

Une mesure qui pourrait être défendue par les démocrates lors d'un nouveau shutdown

Source : CNET

Les géants de la tech main dans la main pour protéger une partie de leurs employés : les patrons de 100 entreprises donc Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) ou encore Jack Dorsey (Twitter) ont signé une lettre ouverte, publiée dans le Wall Street Journal, à l'attention du Congrès américain leur réclamant de légiférer rapidement sur le statut des «».Les enfants immigrés, entrés illégalement sur le sol américain avant l'âge de 16 et sans casier judiciaire, ont le droit d'étudier et de travailler dans les entreprises du pays. C'est Barack Obama qui a mis le programme(Deferred Action for Childhood Arrivals) en place en 2012 pourceux qu'on appelle aujourd'hui les « Dreamers ».Une partie de ces jeunes travaille aujourd'hui pour les plus grandes compagnies américaines de technologie, fleuron de l'économie américaine, et paye ses impôts aux États-Unis. En septembre 2017 cependant, Donald Trump a mis fin au programme DACA. Tous ces salariés peuvent du jour au lendemain se fairesans autre voie de recours.Les différents PDG utilisent dans leur argumentation l'angle économique. «», indique la lettre. «».En 2018, les géants de la tech avaient alerté le président Trump sur l'avenir des Dreamers, sans succès. À l'horizon d'un possible nouveau, soit un blocage de l'administration du pays, la majorité démocrate au Congrès pourra peut-êtreet imposer un statut pérenne à ces travailleurs immigrés.