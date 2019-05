Après 4 ans, AMD rejoint la liste Fortune 500

AMD signe son retour au classement des 500 entreprises profitant des plus gros revenus au monde

Source : TechPowerUp

C'est en 2015, en plein pétrin avec ses puces sous architecture Bulldozer, qu'se voyait expulsé de la liste. À l'époque, le groupe perdait des parts de marché à tour de bras et voyait par conséquent ses revenus diminuer de trimestre en trimestre. De quoi justifier son éviction du classement. Avec ZEN, et sans surprise au vu des résultats présentés par les rouges ces deux dernières années, la tendance a toutefois pu s'inverser.Récemment mise à jour, la liste Fortune 500 comptabilise désormais AMD ende son classement.trône pour sa part sur la 43e place, tandis quese contente de la 268e place. AMD a donc encore du chemin à parcourir avant de tenir la comparaison face à ses deux principaux concurrents sur ce classement.Cette remontée amorcée par la firme de Lisa Su dans la liste Fortune 500 demeure néanmoins un indicateur de bonne santé . Après des années de disette, AMD fait de nouveau bonne chère et la chose devrait se confirmer avec les bonnes prestations de ses CPUs et GPUs sur le marché. La firme peut également compter sur sa présence accrue (et florissante) dans le domaine despour améliorer son rang sur la liste Fortune 500.